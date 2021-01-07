На Ферганской ТЭЦ запущена газотурбинная установка мощностью 17 МВт

На Ферганской ТЭЦ начала работу высокоэффективная газотурбинная установка мощностью 17 МВт, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Как заявила компания «Тепловые электрические станции», новая установка должна способствовать покрытию потребности в электроэнергии в Ферганской области.

Наладка установки ещё продолжается. Планируется, что она позволит предприятию дополнительно вырабатывать ежегодно 197,24 млн. кВт/ч электрической энергии, а также 214,5 тыс. Гкал тепловой энергии. При этом экономия топлива составит порядка 3,2 миллиона кубических метров природного газа в год.

В ведомстве напомнили, что проект осуществлен в соответствии с постановлением президента от 21 февраля 2017 года «О мерах по реализации проекта «Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ и Ферганской котельной РК-3».

Первый этап проекта был завершен в декабре 2019 года, когда была сдана в эксплуатацию газотурбинная установка мощностью 7 МВт. Она расположена в 17 километрах от Ферганской ТЭЦ, рядом с котельной РК-3.