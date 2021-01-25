Начато строительство Сырдарьинской ТЭС

Вчера в г.Ташкенте состоялись церемония закладки первого камня в строительство электростанции с парогазовой установкой мощностью 1500 МВт на Сырдарьинской теплоэлектростанции, а также церемония подписания инвестиционных соглашений между компанией «ACWA Power» и Министерством инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана о строительстве двух ветроэлектростанций общей мощностью 1000 МВт в Навоийской и Бухарской областях, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным МИВТ, в мероприятиях приняли участие заместитель Премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, председатель правления компании «ACWA Power» Мухаммад Абу Найан, руководство министерств инвестиций и внешней торговли, энергетики, другие официальные лица и представители СМИ.

В марте прошлого года было подписано инвестиционное соглашение между компанией «ACWA Power» и МИВТ, согласно которому саудовская сторона осуществит проектирование, финансирование, строительство тепловой электростанции, а также ее эксплуатацию в течение 25 лет. В рамках проекта «ACWA Power» привлечет прямые инвестиции в размере 1,2 миллиарда долларов США и создаст более 1000 рабочих мест на этапах строительства и эксплуатации. Электростанция обеспечит выработку дополнительной электроэнергии в объеме 12 миллиардов кВт-ч в год. Объект будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года.

Проект предусматривает использование самых современных конструкционных решений, средств эксплуатации и контроля в режиме реального времени, спроектированных ведущими мировыми экспертами для круглосуточного управления процессом производства и бесперебойной подачи электроэнергии в национальную энергосистему Узбекистана.

Компания «ACWA Power» намерена расширить свое присутствие в Узбекистане за счет реализации новых масштабных инвестиционных проектов.

Об этом свидетельствуют подписанные после церемонии запуска строительства Сырдарьинской ТЭС инвестиционные соглашения о строительстве двух ветроэлектростанций – «Баш» и «Джанкельды» в Навоийской и Бухарской областях, соответственно, совокупной мощностью 1000 МВт. Ввод в эксплуатацию данных электростанций, намеченный на 2024 год, обеспечит выработку дешевой электроэнергии в объеме 3,6 млрд кВт-ч в год. Общая стоимость проектов составит 1,3 миллиарда долларов.

Также в рамках церемонии между компаниями «ACWA Power» и АО «Национальные электрические сети Узбекистана» были подписаны соответствующие соглашения о закупке электроэнергии.

Данные проекты являются частью программы Правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны, направленной на доведение объема электроэнергии, вырабатываемой ветровыми электростанциями до 3 ГВт к 2030 году. Ожидается, что реализация этих проектов также позволит сократить углеродные выбросы на 1,6 миллиона тонн в год, тем самым способствуя достижению целей, поставленных Правительством Узбекистана, по переводу 40% своих энергетических мощностей на возобновляемые источники энергии к 2031 году.

Компания «ACWA Power» специализируется на разработке, финансировании и эксплуатации оборудования по производству электроэнергии и опресненной воды. Штат сотрудников компании насчитывает около 3500 человек, а международное присутствие в настоящее время охватывает 12 стран Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. Портфель компании «ACWA Power» включает 60 активов, инвестиционная стоимость которых составляет 61,2 миллиарда долларов, производящих 38,7 ГВт электроэнергии и 5,8 миллиона кубометров опресненной воды в сутки.