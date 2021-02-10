Госкомтуризм: Внутренние поездки для граждан Узбекистана станут дешевле до 40%

В рамках указа президента «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан» определены меры по стимулированию внутреннего туризма, передает Trend со ссылкой на darakchi.uz.

Согласно Указу, билеты на новые рейсы будут продаваться гражданам Узбекистана со скидкой 25%.



Если этот билет приобретен через туроператора, предоставляется еще 15 процентов дополнительной скидки, соответственно, общая сумма скидки составит 40 процентов.

При этом гостиничные услуги, приобретенные через туроператора, также предоставляются со скидкой в 10 процентов.

Кроме того, планируется, что туроператоры, предоставляющие полный спектр услуг, снизят стоимость других услуг по корпоративным ценам.

Самый дешевый рейс Ургенч-Фергана-Ургенч, запущенный 3 февраля 2020 года, будет стоить 1 миллион 82 тысячи сумов. Когда местный турист покупает этот билет прямо в кассе, цена билета снижается на 25%, т.е. составляет 812 000 сумов. При совершении покупок через туроператора предоставляется дополнительная 15% скидка, а цена билета составит 690 000 сумов, т.е. предоставляется скидка в размере 392 000 сумов.

В свою очередь, если гостиница забронирована туроператором, а стоимость стандартного одноместного номера в гостинице «Узбекистан» составляет 270 тысяч сумов, а исходя из корпоративных цен, предоставленных оператору, стоимость будет 200 тысяч сумов. Благодаря указанной скидке 10% стоимость гостиницы составит 180 000 сумов. Согласно окончательному механизму, гостиничный номер, стоимость которого составляет 270 000 сумов, будет дешевле на 90 000 сумов.

Например, данная услуга предоставляется в отеле «Зиёрат» в Фергане за 180 000 сумов, туроператоры берут 150 000 сумов по корпоративным ценам и предлагают 135 000 сумов местным туристам со скидкой 10%. При этом размер туристского сбора составляет 980 сумов, что составляет 0,4% от базовой суммы расчета.

В свою очередь, выручка от туристского сбора будет полностью направлена на программы, поощряющие внутренние путешествия. По закону гостиничные сборы не включаются в налоговую базу.

В зарубежных странах, например, на Украине, туристский сбор составляет 30 гривны (т.е. 11 400 сумов) за сутки пребывания. Этот опыт применяется и в Сербии. Эти средства пойдут на развитие и продвижение внутреннего туризма. В то же время, учитывая эпидемиологическую ситуацию, целесообразнее сосредоточить внимание на внутренних поездках и широко продвигать внутренний туризм. Следует отметить, что изменение потока туристов послужит занятости работников отелей, ресторанов, транспортных компаний, ремесленников, туроператоров и гидов, сообщает Госкомтуризм.