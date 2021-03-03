Предприниматели Узбекистана и РФ обсудили вопросы развития двусторонних отношений

2 марта 2021 года в Торгово-промышленной палате Узбекистана прошел круглый стол и В2В встречи между делегацией Саратовской области России и местными предпринимателями, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В составе делегации Саратовкой области, были предприниматели ведущих предприятий Саратова, основной упор делался на долгосрочное и эффективное сотрудничество с узбекскими предприятиями.

Например, компания ООО «Биоамид» организовала свою деятельность по 4 направлениям. Это химическая промышленность, фармацевтика и фармакология, сельское хозяйство и экология. Компания является лидером по производству качественной продукции в существующих областях.

В ходе встречи также прошли переговоры между предпринимателями, работающими более чем в 10 сферах, включая здравоохранение, медицину, сельское хозяйство, химическую промышленность, фармацевтику и строительство.

В ходе встреч в формате B2B предприниматели продемонстрировали партнерам свою продукцию и услуги, а также обменялись мнениями об их экспортном потенциале и приоритетах сотрудничества.

В 2020 году товарооборот между Узбекистаном и Россией достигла $5,64 млрд.