В Узбекистане упраздняется Агентство по развитию рынка капитала (АРРК). Это предусмотрено постановлением Президента от 3 апреля «Об оптимизации структуры и сокращении численности штатных единиц органов государственной власти и управления», передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Согласно документу, все задачи, функции и полномочия АРРК передаются Министерству финансов Узбекистана.

Глава Узбекистана поручил Минфину и заинтересованным ведомствам поручил в месячный срок внести проект решения президента, предусматривающий:

передачу Министерству финансов полномочий, прав, обязательств и имущества АРРК;

определение механизма последующей реализации проектов упраздняемого агентства с участием международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций по согласованию с указанными организациями;

расширение деятельности Министерства финансов за счет передачи ему полномочий АРРК.

Напомним, Агентство по развитию рынка капитала было создано в январе 2019 года после разделения Госкомконкуренции на три органа.