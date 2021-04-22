Центробанк Узбекистана принял решение по основной ставке
На заседании правления Центробанка Узбекистана принято решение оставить основную ставку без изменений на уровне 14,0% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.
Напомним, последний раз ставка менялась в сентябре 2020 года. Данное решение тогда объяснили несколькими факторами:
усилением предпосылок к дальнейшему замедлению прогнозной динамики инфляции;
необходимостью сохранения умеренно-положительных реальных процентных ставок в экономике;
достижения баланса между целью по инфляции и поддержанием экономической активности в условиях пандемии.
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