Центробанк Узбекистана принял решение по основной ставке

На заседании правления Центробанка Узбекистана принято решение оставить основную ставку без изменений на уровне 14,0% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

Напомним, последний раз ставка менялась в сентябре 2020 года. Данное решение тогда объяснили несколькими факторами:

усилением предпосылок к дальнейшему замедлению прогнозной динамики инфляции;

необходимостью сохранения умеренно-положительных реальных процентных ставок в экономике;

достижения баланса между целью по инфляции и поддержанием экономической активности в условиях пандемии.