Внедряются вьетнамские технологии выращивания риса в Каракалпакстане и Хорезме

С 7 апреля в Узбекистане находятся два специалиста Академии сельскохозяйственных наук Вьетнама, прибывшие для реализации проекта по внедрению вьетнамских технологий выращивания риса, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации посольства Узбекистана в Индонезии, специалисты будут в нашей стране в течение всего сезона – от посадки и выращивания до сбора урожая риса.

Вместе с прибывшими специалистами в Узбекистан доставлено 15 сортов семян вьетнамского риса, предварительно отобранных с учётом почвенно-климатических условий Республики Каракалпакстан и Хорезмской области.

Семена будут испытаны в рамках пилотных проектов в 5 районах Республики Каракалпакстан (Нукусский и Чимбайский) и Хорезмской области (Гурленский, Ургенчский и Янгибазарский).

В период май-июнь будут проводиться работы по внедрению механизированной технологии посева рассады.

Отмечается, что в связи с поздним наступлением посевного сезона риса в Нукусском и Чимбайском районах Каракалпакстана первая фаза проекта началась на опытной станции рисоводства в Гурленском районе Хорезмской области. В процессе подготовки к посеву специалисты ещё раз изучили местные почвенно-климатические условия в Гурленском, Ургенчском и Янгибазарском районах и по итогам подготовили специальные кассеты для выращивания рассады риса.

Поскольку засоление является серьезной проблемой в этих районах, были поставлены задачи по созданию экспериментальных площадей на базе опытных станций и фермерских хозяйств для тестирования сортов, адаптированных к засолению.

Целенаправленная работа также проводится по экономии воды на рисовых полях и по развитию практики стандартного размножения семян на базе фермерских хозяйств и в промышленных масштабах.

Вьетнамские специалисты проведут весь сезон текущего года в Узбекистане и будут принимать непосредственное участие в процессе посадки и выращивания риса. По результатам процесса внедрение новых технологий будут организованы промежуточные семинары и тренинги для местных специалистов.