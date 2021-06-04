Китайская компания планирует построить в узбекской Фергане солнечную электростанцию

Хоким Ферганской области Узбекистана Хайрулло Бозоров принял делегацию из Китая, передает Trend со ссылкой на UZA.

В ходе диалога, в котором участвовали заместитель председателя правления компании Чжан Цзинминь, руководитель Проектного департамента Сяо Чунхунь и директор узбекского филиала Чжьоу Жунькан, был обсужден проект строительства крупной солнечной электростанции с прогнозной стоимостью около 700 миллионов долларов США, мощностью до 1200 МВт. В современных условиях ограниченных запасов энергоресурсов в мире данный проект имеет важное значение для Ферганской области, что было подчеркнуто на встрече.

Отмечено, что переговоры, которые продолжаются на протяжении нескольких месяцев, находятся на заключительном этапе. Сейчас хокимиятом области проводятся заключительные технические исследования на предоставленной для проекта территории. Эти работы завершатся в скором времени, после чего будут определены точная мощность и стоимость проекта. Предусмотрено подписание меморандума между Министерством энергетики Республики Узбекистан и компанией «Liaoning Lide».

Глава области проинформировал о начале строительства солнечных фотоэлектростанций в Навоийской и Самаркандской областях мощностью 100 мВт каждая. Эти проекты будут реализованы компаниями Объединенных Арабских Эмиратов «Masdar», и «Total Eren» Франции. Стоимость одного киловатт-часа электрической энергии Ферганского проекта должна соответствовать стоимости, предложенной вышеуказанными двумя компаниями.

Китайские гости отметили, что для первого проекта возобновляемой энергетики, который будет реализован в Ферганском оазисе, планируется привлечь не банковские кредиты, а прямые инвестиции. Также делегация подчеркнула о готовности представления самых оптимальных тарифов «Узбекистан миллий электртармоклари» для приобретения произведенной электроэнергии сроком на 25 лет.