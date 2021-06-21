Швейцарская компания спроектирует новый завод по производству аммиака в Узбекистане

Швейцарская компания Casale была выбрана для технического оснащения и проектирования нового завода по производству аммиака мощностью 495 тысяч тонн в год, который будет построен в Янгиере, недалеко от Самарканда, передает Trend со ссылкой на World Fertilizer.

У Casale также будет возможность участвовать в дальнейшем развитии проекта.

Аммиачный завод станет частью большого комплекса удобрений, который будет производить 900 000 тонн минеральных удобрений в год и, как ожидается, будет полностью введен в эксплуатацию в 2023 году.

Работы по подготовке площадки завершены в 2020 году.

«Мы особенно гордимся этой победой, поскольку она стала следствием еще одного успешного проекта, завода по производству азотной кислоты для «Навоиазота», который был запущен ровно год назад. Оба проекта являются свидетельством растущего признания наших технологий, которые внесут свой вклад в развитие местной экономики путем создания новых рабочих мест, а также уменьшения зависимости от импортных удобрений», — заявил Федерико Зарди, генеральный директор Casale.

Напомним, что АО «Навоиазот» был совместным проектом Узбекистана и Mitsubishi стоимостью почти $1 млрд. Его строительство длилось 4 года и завершилось два месяца назад.