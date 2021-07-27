Центральный банк Узбекистана улучшил прогноз по росту ВВП

Центральный банк улучшил прогноз по росту внутреннего валового продукта (ВВП) Узбекистана до 5,8 — 6,8 процента, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

В то же время ожидается, что другие макропоказатели — потребление, инвестиции, экспорт и импорт — будут расти быстрее.

При этом, прогноз по кредитным вложениям был снижен с 20-22 процента до 16-20 процента. Прогнозы по бюджетному дефициту и инфляции остались без изменений.

Сам ЦБ также учитывает риски и неопределенность из-за COVID-19. Это, по их мнению, все еще может оказать влияние на экономику республики в целом.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии ВВП Узбекистана вырос на 6,2 процента.

В то же время оказание услуг выросли на 18,3 процента, грузовые перевозки на 14,1 процента, розничная торговля на девять процентов и промышленность на 8,5 процента. В строительстве (0,1 процента) и сельском хозяйстве (1,8 процента) рост был скромным.

Реальные доходы населения увеличились на 10,8 процента.

За аналогичный период, только в прошлых годах рост составлял семь процентов, в 2017 году, 4,9 процента — в 2018 году, 5,8 процента — в 2019, и 1,1 процента — в 2020 году.