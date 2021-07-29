USAID задействует экспортный потенциал Узбекистана посредством проекта по развитию агробизнеса (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) продолжит использовать экспортный потенциал Узбекистана посредством недавно запущенного проекта по развитию агробизнеса, сообщили Trend в USAID.

По его данным, в последнее десятилетие USAID сыграло ключевую роль в развитии садоводства в Узбекистане, разработке рефрижераторов для хранения продукции, поддержке малых, средних и крупных предприятий.

В 2015 - 2020 годах деятельность USAID по цепочке добавленной стоимости в сельском хозяйстве Узбекистана способствовала росту экспорта плодоовощной продукции на 250 процентов. Агентство оказало поддержку 510 организациям и предприятиям, связав узбекских экспортеров и посредников с глобальными покупателями, готовыми платить за качественную продукцию по более высоким ценам.

"Благодаря плодородным почвам, умеренному климату и обилию фруктов и овощей Узбекистан имеет потенциал стать ведущим экспортером дорогостоящих видов сельскохозяйственной продукции в Центральной Азии. Узбекистан продолжает расширять свою сельскохозяйственную базу за счет увеличения производства сельскохозяйственных культур с более высокой добавленной стоимостью", - сообщили в USAID.

Кроме того, недавние оценки показывают, что на производство фруктов и овощей в Узбекистане приходится до 50 процентов стоимости продукции растениеводства и более 35 процентов стоимости сельскохозяйственного экспорта.

"Эти культуры не только обеспечивают более высокий доход на единицу площади земли, чем традиционные культуры, но и более высокооплачиваемую работу, являясь важным источником всесезонной занятости в сельской местности и создавая значительное количество рабочих мест для женщин", - подчеркнули в агентстве.

Кроме того, в USAID добавили, что, поскольку Узбекистан не имеет выхода к морю, то транспортировка на ключевые рынки в Азии и Европе является одним из наиболее серьезных препятствий на пути увеличения экспорта плодоовощной продукции, особенно свежих фруктов.

"Чтобы сократить число транспортных и логистических препятствий для узбекских экспортеров, стремящихся испытать новые рынки, USAID внедрило технологии готовых поддонов и упаковочные материалы для конкретных рынков с целью облегчения перевозок", - говорится в сообщении.

Более того, деятельность агентства помогла фермерам Узбекистана быстро достичь результатов за счет применения улучшенных методов и более совершенных технологий для обработки устойчивых к болезням растений. USAID также обучило домохозяйства методам сушки фруктов и представило доступные методы создания складов - рефрижераторов на фермах.

"Благодаря успехам, достигнутым в продвижении экспорта Узбекистана через деятельность USAID по цепочке добавленной стоимости в сельском хозяйстве, агентство продолжит использовать экспортный потенциал страны посредством недавно запущенного проекта по развитию агробизнеса", - говорится в сообщении.

Проект по развитию агробизнеса поддерживает частный сектор Узбекистана, позволяя стране создавать рабочие места в экономике для растущей рабочей силы. Отмечается, что эти усилия сосредоточены на увеличении производства с добавленной стоимостью в Узбекистане, привлечении к нему уязвимых слоев населения, включая молодежь и женщин, на установлении связи образовательных учреждений с частным сектором и создании благоприятной среды для сельского хозяйства.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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