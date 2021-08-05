Около 2 млн. долларов выделено на развитие цветоводства в Узбекистане

В Узбекистане на деятельность Ассоциации цветоводов выделяются средства в размере 20 миллиардов сумов за счет Фонда развития садоводства и тепличного хозяйства (1,9 миллиона долларов), передает Trend со ссылкой на Узбекское национальное информационное агентство.

В Узбекистане создана Ассоциация цветоводов в целях развития отраслей цветоводства и питомничества в республике, в том числе налаживания кооперационных отношений с населением в выращивании цветов, повышения квалификации специалистов отрасли, оказания всестороннего содействия предпринимателям во внедрении научных разработок в процессы производства.

Андижанский, Избосканский и Алтынкульский районы Андижанской области, Наманганский и Давлатабадский районы Наманганской области, Зааминский и Галляаральский районы Джизакской области будут специализироваться на цветоводстве. Министерству сельского хозяйства совместно с Ассоциацией цветоводов в трехмесячный срок поручается обеспечить в порядке эксперимента создание предпринимателями с опытом в цветоводческой отрасли цветоводческих кластеров в районах, специализированных на цветоводстве.

Кредитные линии международных финансовых институтов, привлекаемые для сферы сельского хозяйства, будут также направлены на финансирование мероприятий, определенных постановлением.

Устанавливается, что в районах, специализированных на цветоводстве, земельный участок площадью 0,5 гектара предоставляется в аренду инициативным предпринимателям на создание в Андижанской, Джизакской и Наманганской областях 25 цветоводческих учебных полигонов, площадь каждого из которых составляет 2 сотки, в целях обучения граждан, включенных в «железную тетрадь», «женскую тетрадь» и «молодежную тетрадь», агротехническим мероприятиям по выращиванию цветов на открытой площади и в теплицах, через электронный онлайн-аукцион (на земли несельскохозяйственного назначения) или открытый электронный конкурс (на земли сельскохозяйственного назначения).

Безработным и нуждающимся семьям, успешно окончившим учебные курсы на цветоводческих учебных полигонах и получившим специальный сертификат, в целях развития выращивания цветов и рассады предоставляются в аренду земельные участки по 6 соток через электронный онлайн-аукцион (на земли несельскохозяйственного назначения) или открытый электронный конкурс (на земли сельскохозяйственного назначения).

Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством экономического развития и сокращения бедности, Министерством высшего и среднего специального образования поручается организовать с 2022/2023 учебного года подготовку кадров по специальности магистратуры «Цветоводство» в высших образовательных учреждениях сельскохозяйственного направления.