Узбекистан планирует сотрудничество с Китаем в сфере оборонной промышленности

Государственный комитет по оборонной промышленности Узбекистана намерен привлечь китайские технологии в совместные проекты, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что сейчас в Ташкенте находится делегация Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета Китая.

В ходе визита официальные лица Узбекистана и Китая обсудят существующие и будущие проекты сотрудничества в области вооружений, военной техники и технологий, сроки их реализации и планомерное развитие сотрудничества, говорится в сообщении.

В ходе визита китайской делегации была представлена продукция военного и двойного назначения, производимая предприятиями оборонно-промышленного комплекса Узбекистана.

Страны в последнее время активно наращивают и расширяют сотрудничество друг с другом в разных сферах.

Так, в конце марта власти Узбекистана и Китая онлайн-выставку, посвященную борьбе с бедностью.

Укрепляются связи, в том числе в сфере торговли: Узбекистан планирует расширить ассортимент продукции, экспортируемой в Китай (будут поставляться лимоны, виноград, сливы, персики, хурму и др.).

Кроме того, в конце прошлого года Китай также доставил в Узбекистан современные грузовые и грузопассажирские локомотивы.