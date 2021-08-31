Минздрав Узбекистана назвал количество вакцинированных граждан

БАКУ/Trend/ - Число узбеков, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, превышает 1,8 миллиона человек, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

За прошедшие сутки от коронавируса были вакцинированы 311173 человека.

Из них 98 975 человек получили первую дозу вакцины, 155 558 - вторую и 56 640 - третью.

На сегодняшний день общее количество примененных доз вакцины против коронавирусной инфекции составляет 14 338 693 человека. При этом 1812280 человек уже прошли полный курс вакцинации.

Среди регионов больше всего вакцины получили жители Самаркандской области - 50 909 доз. Далее следуют Ташкентская (30, 688) и Наманганская (26 803 дозы) области.

Из общего числа привитых больше всего в Ферганской (1 646 748 доз), Наманганской (1 636 134) и Андижанской (1 505 856) областях.