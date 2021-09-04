Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 4 сентября

БАКУ/Trend/ - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 159 209 тысячи человек, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 648 случаев коронавируса.

В столице Ташкенте выявлено 243 человека с коронавирусом среди горожан и 106 человек в Ташкентской области.

По другим регионам: 65 человек в Каракалпакстане, 21 человек в Андижанской области, 12 человек в Бухарской области, 18 человек в Джизакской области, 11 человек в Кашкадарьинской области, 10 человек в Навоийской области, 18 человек в Наманганской области, 49 человек в Самаркандской области, 15 человек в Сырдарьинской области, 14 человек в Сурхандарьинской области, 52 человека в Ферганской области и 14 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, излечившихся от COVID-19, составило 151 067 тысячи (+717 за прошедшие сутки), а показатель выздоровления составил 95 процентов.

В Ташкенте, в частности, 3 сентября выздоровели 165 пациентов.

Кроме того, 7 пациентов с коронавирусом умерли, в результате чего число смертей от этой болезни достигло 1106.