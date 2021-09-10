В Латвии открылся Узбекский торговый дом

10 сентября текущего года, в столице Латвии Риге состоялась церемония открытия узбекского торгового дома учредителем, которого выступила латвийская компания «Outdoor Media», передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

На мероприятии приняли участие председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана А.Икрамов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Латвии К.Султанов, руководитель Латвийского агентства инвестиций и развития К.Ройкалнс и учредитель Торгового дома Узбекистана в Латвии В.Гальперин и другие.

В торговом доме предусматривается создание шоу-рума, где будут выставлены образцы товаров узбекских производителей, в основном текстиль, обувь, фарфор, мебель, медицинские принадлежности, кондитерские изделия, продукция электротехнической промышленности, строительные материалы.

Для справки: Узбекский торговый дом был зарегистрирован Латвийским агентством инвестиций и развития 6 августа 2021 года. Общая площадь торгового дома составляет 140 кв.м.

В своем приветственном выступлении Председатель ТПП Узбекистана Адхам Икрамов, где отметил, что Латвия является одним из важных партнеров Узбекистана в странах Европейского Союза и постоянно поддерживает многоплановое развитие двустороннего сотрудничества Узбекистана со странами Европейского Союза.

Далее с речью выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Латвии Кадамбой Султанов и проинформировал собравшихся о текущем состоянии торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Латвией, задачах по наращиванию двустороннего товарооборота с акцентом на экспортную составляющую.

По итогам 2020 года Латвия вошла в Топ-15 основных торговых партнеров Узбекистана, с которыми активно развивается взаимная торговля (в 2020г. внешнеторговой оборот с Латвией составил 367,7 млн.долл., экспорт 35,5 млн.долл. и импорт 332 млн.долл.).

Вместе с тем, по итогам за январь–июнь 2021г. объем внешнеторгового оборота между нашими странами составил 107,6 млн.долл., экспорт - 31,4 млн.долл. и импорт – 76,1 млн.долл.

Отметим, что создаваемый Торговый дом призван продвигать экспортную продукцию узбекских производителей на латвийский рынок, активизировать деловые контакты между представителями деловых кругов двух стран с целью увеличения объемов двусторонней торговли.