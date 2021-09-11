Узбекистан получил вакцину AstraZeneca из Германии

БАКУ/Trend/- Правительство Германии доставило в Узбекистан 356000 доз вакцины AstraZeneca через глобальную платформу COVAX 11 сентября, сообщает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

Доставка была организована Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) через глобальную платформу COVAX.

«С самого начала пандемии Германия регулярно поддерживала Узбекистан в борьбе с ней», - сказал посол Германии в Ташкенте Тило Клиннер. «Наша цель - сделать так, чтобы каждый в мире получил нужную вакцину. Вакцины распространяются не по политическим мотивам, а исключительно по необходимости », - сказал он.

Как сообщает пресс-служба посольства Германии, в июле 2020 года Германия выделила Узбекистану 2 миллиона евро на борьбу с пандемией. На эти средства частично закуплены аппараты ИВЛ для больниц. Германия также софинансировала более 600 000 доз вакцины AstraZeneca для Узбекистана в рамках программы COVAX, которые были доставлены в марте. В июле 2021 года из Германии было привезено более 3 миллионов хирургических масок.

17 марта в Узбекистан доставлено 660 доз вакцины AstraZeneca, 16 июня - 50 000, 14 августа - 276 400 доз. Общее количество доз вакцины превысило 1,3 миллиона.

Всего в Узбекистан было получено 22,8 миллиона доз вакцины, в том числе 18 миллионов китайско-узбекских ZF-UZ-VAC2001, 3 миллиона американских Moderna и 460 000 доз российского Sputnik V. Ожидается, что более 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer будут доставлены в страну. следующие несколько дней из США.

На сегодняшний день в стране использовано более 16,6 миллиона доз вакцины, число полностью вакцинированных лиц превысило 3 миллиона.