Французская компания подписала 30-летний договор на управление системой теплоснабжения Ташкента

Компания Veolia заключила 30-летний концессионный контракт на эксплуатацию, техническое обслуживание и управление системой централизованного теплоснабжения города Ташкента в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.

Это первый контракт, заключенный с Группой в стране. Это соответствует стратегии Veolia, которая намерена, как во Франции, так и за рубежом, предлагать местным сообществам свой обширный опыт и решения для поддержки их устойчивого развития и экологических преобразований.

С населением более 2,5 миллионов человек Ташкент является столицей Республики Узбекистан, а также ее крупнейшим городом. Ему принадлежит крупнейшая теплосеть, которая обеспечивает теплом и горячей водой около 1,2 миллиона жителей, то есть почти половину населения города. Система включает в себя три крупные газовые отопительные установки, более 200 местных котельных и 1 926 км труб, из которых 73% находятся под землей. Veolia будет отвечать за свою деятельность с доходом в 13,4 миллиарда евро в течение 30 лет действия контракта.

Этот контракт является первым в своем роде в стране и основан на государственно-частном партнерстве.

В течение 30 лет Veolia будет предоставлять:

- эксплуатация и техническое обслуживание систем централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения

- оценка системы централизованного теплоснабжения и объектов горячего водоснабжения для определения того, какие инвестиции требуются

- финансирование программы операционных активов

- управление проектами

Также в течение двух лет будет реализован пилотный проект по модернизации системы отопления в двух районах столицы. Завершение пилотного проекта приведет к запуску амбициозной программы модернизации, охватывающей весь город.

«Этот успех в Ташкенте является первым шагом для Veolia в Узбекистане. Управление системами централизованного теплоснабжения для муниципальных потребителей является одним из направлений нашего развития в Центральной и Восточной Европе. Я рад, что сегодня мы предоставляем эту услугу новой столице в этом стратегическом регионе”, - сказал Антуан Фреро, председатель и генеральный директор Veolia.

Цель группы компаний Veolia состоит в том, чтобы стать эталонной компанией для экологического перехода. Работая на всех континентах и имея почти 179 000 сотрудников, Группа разрабатывает и распространяет полезные конкретные решения для управления водными ресурсами, отходами и энергией, которые помогают добиться радикальных изменений. Благодаря трем взаимодополняющим видам деятельности Veolia расширяет доступ к ресурсам, сохраняет имеющиеся ресурсы и обновляет их. В 2020 году Группа компаний Veolia обеспечила 95 миллионов человек питьевой водой и 62 миллиона - санитарными услугами; он выработал почти 43 миллиона мегаватт-часов и переработал 47 миллионов тонн отходов. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) опубликовала консолидированные продажи в размере 26,010 млрд евро в 2020 году.