Объем проблемных кредитов узбекских банков вырос почти в 3 раза
Путин обсудил с Совбезом РФ итоги встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Путин: Достигнута договоренность о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
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SOCAR оптимизирует производство топлива на Бакинском НПЗ в соответствии с международными стандартами (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Россия играет очень важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
Надо жить с открытым сердцем и уметь чувствовать чужую душу - цитаты мэтра изобразительного искусства Таира Салахова
Азербайджан планирует экспортировать топливо местного производства на рынки соседних стран (Эксклюзив)
Дальновидные идеи общенационального лидера Гейдара Алиева претворяются в жизнь - итоги Ашхабадского саммита
В Азербайджане объем кредитов, выданных сектору промышленности и производства, сократился почти на четверть
Снижение цен на транспортировку и транзит грузов между Ираном и Азербайджаном увеличит объем торговли (Эксклюзив)
Декларация ОЭС является символом выдающегося лидерства Президента Ильхама Алиева - американский эксперт
Трехстороннее соглашение обеспечит газом пять провинций Ирана - официальный представитель правительства
Президент Ильхам Алиев: Мы решили, что отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях
В Иране позиция всех заключалась в том, что территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена - Президент Ирана
От имени Международной федерации гимнастики выражаю благодарность за организацию соревнований в Баку - первый вице-президент Технического комитета по батутной гимнастике FIG
В Баку состоялась церемония награждения победителей заключительного дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
В Баку определились победители Всемирных соревнований среди возрастных групп в синхронных прыжках на батуте
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО/ВИДЕО)
Разбилась последняя надежда Армении: страны-участницы ОДКБ поздравляют Азербайджан с исторической победой