Названы страны-лидеры по экспорту продукции в Узбекистан с начала года
БАКУ /Trend/ - Россия в январе - ноябре 2021 года стала лидером по экспорту продукции в Узбекистан, сообщает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.
В указанный период российский экспорт в Узбекистан вырос на 26,3 процента по сравнению с январем - ноябрем 2020 года (3,7 миллиарда долларов) - до 4,7 миллиарда долларов. Далее по объемам экспорта в Узбекистан следуют Китай (4,4 миллиарда долларов) и Казахстан (2,4 миллиарда долларов).
Узбекистан в январе - ноябре 2021 года увеличил импорт на 19,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18,7 миллиарда долларов) - до 22,4 миллиарда долларов.
Основные страны - экспортеры в Узбекистан в январе - ноябре 2021 года
|
Страна
|
Объем экспорта (тыс. долл.)
|
Турция
|
1 499 628,8
|
Туркменистан
|
450 609,8
|
США
|
332 035,8
|
Украина
|
419 914,5
|
Россия
|
4 731 465,6
|
Литва
|
396 907,7
|
Республика Корея
|
1 633 401,1
|
Казахстан
|
2 480 823,2
|
Италия
|
357 200,7
|
Индия
|
410 676,8
|
Германия
|
614 588,7
|
Китай
|
4 406 889,4
(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @NatavanRzayeva5