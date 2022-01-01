Названы страны-лидеры по экспорту продукции в Узбекистан с начала года

БАКУ /Trend/ - Россия в январе - ноябре 2021 года стала лидером по экспорту продукции в Узбекистан, сообщает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

В указанный период российский экспорт в Узбекистан вырос на 26,3 процента по сравнению с январем - ноябрем 2020 года (3,7 миллиарда долларов) - до 4,7 миллиарда долларов. Далее по объемам экспорта в Узбекистан следуют Китай (4,4 миллиарда долларов) и Казахстан (2,4 миллиарда долларов).

Узбекистан в январе - ноябре 2021 года увеличил импорт на 19,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18,7 миллиарда долларов) - до 22,4 миллиарда долларов.

Основные страны - экспортеры в Узбекистан в январе - ноябре 2021 года

Страна Объем экспорта (тыс. долл.) Турция 1 499 628,8 Туркменистан 450 609,8 США 332 035,8 Украина 419 914,5 Россия 4 731 465,6 Литва 396 907,7 Республика Корея 1 633 401,1 Казахстан 2 480 823,2 Италия 357 200,7 Индия 410 676,8 Германия 614 588,7 Китай 4 406 889,4

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)

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