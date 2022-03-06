Обнародованы меры по программе цифровой трансформации ТЭС в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Названы меры, проведенные в рамках программы по цифровой трансформации тепловых электрических станций в Узбекистане.

Как сообщила Trend пресс-секретарь минэнерго Узбекистана Эльмира Бекмуродова, во всех подведомственных предприятиях АО "Тепловые электрические станции" утвержден план-график по цифровой трансформации.

"В настоящее время большая часть запланированного реализована, проводится работа по завершению ряда мероприятий", - сказала она.

По словам Бекмуродовой, в рамках утвержденного плана были реализованы такие задачи, как организация централизованного серверного помещения на каждом подведомственном предприятии, реализация необходимых мер информационной безопасности. Также были реорганизованы и модернизированы локальные сети передачи данных.

Пресс-секретарь минэнерго отметила, что были решены задачи по установке лицензионных ОС и антивирусных программ в центральном аппарате АО "Тепловые электрические станции" и подведомственных ему предприятиях.

"В настоящее время ведутся работы по подготовке и утверждению необходимых проектных документов. По завершении намеченного будут произведены соответствующие экспертизы и сертификации", - сказала Бекмуродова.

Она отметила, что в 2021 году был запущен пилотный проект централизованного бухгалтерского учёта в АО "Тепловые электрические станции", АО "Ташкентская ТЭС" и АО "Ташкентская ТЭЦ". Проведена работа по цифровой модернизации двух энергоблоков АО "Сырдарьинская ТЭС", а также в стадии проведения оцифровка технологических параметров энергоблока-4 АО "Ташкентская ТЭС".

Кроме того, пресс-секретарь минэнерго добавила, что проводятся многочисленные переговоры по инвестиционным проектам с зарубежными организациями, в частности, по вопросу построения инновационных цифровых систем управления и мониторинга технологических процессов, как на местах, так и в центральном аппарате АО "Тепловые электрические станции".

(Автор: Натаван Рзаева)

Twitter: @NatavanRzayeva5