Генсек Организации тюркских государств посетит Узбекистан

30-31 мая состоится визит в Узбекистан генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Багдада Амреева, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ходе встреч и переговоров в министерствах и ведомствах Узбекистана будут обсуждены текущее состояние и перспективы взаимодействия с ОТГ в различных сферах, а также вопросы подготовки к саммиту организации в Узбекистане.

Состоится также обмен мнениями касательно проведения в Узбекистане заседаний совета министров транспорта и совета министров сельского хозяйства ОТГ, Тюркского агрофорума и ряда других мероприятий.