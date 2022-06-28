К 2025-2026 году Узбекистан планирует полностью отказаться от экспорта газа

Узбекистан может полностью отказаться от экспорта газа. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ, сообщил председатель правления компании «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов.

«Возможно, в ближайшем будущем весь газ, добытый в Узбекистане, будет оставаться в Узбекистане, потому что химические заводы расширяются, нужно поддерживать внутреннюю экономику. Да, экспорт был, но у нас еще не та динамика экономики. Нам рабочие места создавать надо, а экспортировать в чистом виде - ну насколько это выгодно экономике, когда это можно перерабатывать и создавать дополнительные цепочки добавленной стоимости?», – сказал Нарматов, уточнив что прекращение экспорта может случиться к 2025-2026 году.

На данный момент порядка 10% добываемого в Узбекистане газа экспортируется в Китай.

По словам Нарматова, процент от месяца к месяцу колеблется, в зависимости от внутренних потребностей Узбекистана – они в приоритете. Как правило, зимой объемы экспортируемого газа снижаются, а летом возрастают.

«Есть компании, которые работают на территории Узбекистана, перед которыми у нас есть определенные обязательства. То есть, чтобы поддерживать экономику проектов - китайские компании, российские компании - мы обеспечиваем экспорт их газа (на экспорт газ реализуется по ценам, в разы превышающим цены на внутреннем рынке Узбекистана – ред.). То есть, мы могли бы все это направить на внутренний рынок, но придерживаемся тех соглашений, что у нас есть», – отметил глава «Узтрансгаза».