В ходе беспорядков в Нукусе погибли 18 человек - Генпрокуратура Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В ходе акций протеста, прошедших в Нукусе 1-2 июля, погибли 18 человек.

Об этом сказал в понедельник на брифинге представитель Генпрокуратуры Узбекистана, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

По его словам, в беспорядках пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. 149 пострадавшим была оказана первая медпомощь. В больницах остаются 94 человека, в том числе тяжелораненые.

Напомним, что поводом для акций протеста в Нукусе стали несколько поправок в Конституцию Узбекистана, предусматривающих лишение Каракалпакстана суверенитета.