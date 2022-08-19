Крупнейшая нефтегазовая компания Узбекистана планирует расширить географию экспорта

БАКУ /Trend/ - Узбекская нефтегазовая компания Sanoat Energetika Guruhi (SEG) планирует расширить географию экспорта.

Как сообщили Trend в понедельник в компании, в будущем в страны Европы планируется экспортировать такие виды продукции, как газ, индустриальные и базовые масла, гач, в Китай – нефтяной кокс, в ОАЭ – индустриальные и базовые масла.

В компании отметили, что на сегодня продукция экспортируется в основном в страны Центральной Азии - Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан, а также в Польшу, Латвию и Литву.

"Объем экспорта в первой половине 2022 года составил 500 тонн продукции", - говорится в сообщении.

Sanoat Energetika Guruhi (ранее Jizzakh Petroleum) создана в 2017 году с целью расширения производственных мощностей страны по глубокой переработке углеводородного сырья и производству высококачественных нефтепродуктов, а также увеличения экспортного потенциала нефтегазовой отрасли Узбекистана.

SEG - крупнейшая частная нефтегазовая компания Узбекистана, владеющая правами на недропользование 103 месторождений для геологоразведки и добычи, на долю которой приходится около 80 процентов добычи нефти в Узбекистане.

Общий объем добычи в 2021 году составил 498,9 тысячи тонн нефти и 401 миллион куб. м газа. В 2021 году компания реализовала на внутреннем рынке более 285 000 тонн дизельного топлива и более 209 000 тонн автомобильных бензинов различных марок.