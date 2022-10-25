БАКУ /Trend/ - 27-28 октября 2022 года в Ташкенте состоится заседание министров транспорта Организации тюркских государств, передает Trend со ссылкой на Минтранспорта Узбекистана.

На мероприятии государства-члены организации обсудят вопросы, связанные с дальнейшим развитием процессов международных грузовых перевозок, повышением транзитного потенциала региона, а также развитием альтернативных транспортных маршрутов.

В рамках мероприятия состоится первая встреча железнодорожных администраций государств-членов Организации тюркских государств и пятая встреча глав портов государств-членов ОТГ.

По итогам заседания ожидается согласование таких документов, как соглашение о международных смешанных перевозках и программа взаимозависимости в транспортной сфере между государствами-членами Организации тюркских государств.