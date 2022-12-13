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Авиакомпания WizzAir открыла полеты в Самарканд

Узбекистан Материалы 13 декабря 2022 18:57 (UTC +04:00)
Авиакомпания WizzAir открыла полеты в Самарканд

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - 13 декабря самолет венгерской авиакомпании WizzAir приземлился в Самарканде, передает Trend во вторник со ссылкой на АО “Uzbekistan Airports”.

“Борт Airbus A321 neo, открывший новое направление полетов в Узбекистан Абу-Даби - Самарканд - Абу-Даби, по традиции торжественно встретили водной аркой”, - говорится в сообщении.

Планируется, что авиасообщение будет осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам.

Отметим, что авиакомпания WizzAir 25 января 2023 года планирует начать полеты в Ташкент трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

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