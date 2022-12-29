АБР обнародовал объем инвестиций в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) реализовал в 2022 году в Узбекистане пять новых проектов и программ в государственном секторе на сумму более 1 миллиарда долларов.

Об этом сказали Trend в представительстве АБР в Узбекистане.

По данным источника, поддержка АБР в 2022 году основана на Стратегии партнерства АБР с Узбекистаном на 2019-2023 годы, которая направлена на поддержку реформ для перехода страны к инклюзивной и рыночной экономике.

"Это тесно связано с национальной стратегией развития страны и ее приоритетными областями, такими как реформы государственного управления; экономическое развитие, включая структурные реформы, укрепление частной собственности и предпринимательства, а также улучшение транспортных и торговых связей; и социальное развитие", - сказали в представительстве.

"Правительство Узбекистана стремится уменьшить влияние государства за счет активного участия частного сектора. АБР помогает в этом переходе, предоставляя консультации по вопросам политики, наращивая потенциал и проекты, которые поддерживают развитие частного сектора, сокращают экономические и социальные диспропорции и способствуют региональному сотрудничеству и интеграции", - сообщил источник.