Узбекистан и Саудовская Аравия обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества

30 декабря 2022 года состоялась встреча первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана Содика Сафоева с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовская Аравия в Республике Узбекистан Юсуфом аль-Утайби, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и Саудовской Аравией, вопросы углубления межпарламентских связей и развития сотрудничества в сфере образования.

Отмечалось, что исторический визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию и достигнутые по его итогам договоренности, а также подписанные соглашения вывели на качественно и содержательно высокий уровень взаимовыгодные отношения.

Отмечена важность роли межпарламентских связей в двусторонних отношениях сотрудничества и заинтересованность обеих сторон в расширении масштабов контактов в данном направлении.

Между межпарламентскими группами дружбы состоялся обмен мнениями по дальнейшей активизации взаимодействия, организации взаимных визитов глав и членов парламентов.

Также в центре внимания оказались вопросы сотрудничества в сфере образования, уделено внимание и вопросам расширения совместных проектов в данном направлении.