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Азербайджан и Узбекистан намерены расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере

Узбекистан Материалы 24 января 2023 19:59 (UTC +04:00)
Азербайджан и Узбекистан намерены расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан планируют активизировать сотрудничество в нефтегазовом и химическом секторах.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

Данный вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях 26-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Узбекистане.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства в различных областях и отметили важность реализации договоренностей на самом высоком уровне.

Стороны также подчеркнули рост взаимной торговли, реализацию проектов сотрудничества по производству автомобилей, а также создание хлопкотекстильных и шелководческих кластеров.

Кроме того, глава МИД Азербайджана и Президент Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных и региональных структур, таких как Организация тюркских государств, Движение неприсоединения и Организация экономического сотрудничества (ОЭС).

По итогам переговоров стороны договорились ускорить процесс разработки крупных проектов в нефтегазовом и химическом секторах, а также создать совместный инвестиционный фонд.

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