Узбекистан увеличивает количество самолетов Airbus

БАКУ/Trend/ - Узбекистан приобретает двенадцать самолетов семейства A320neo.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Узбекистанских авиалиний.

Семейство A320neo включает в себя новейшие технологии, такие как двигатели нового поколения и Sharklets (изогнутые удлинители на концах крыла), которые обеспечивают экономию топлива не менее чем на 20 процентов, а также снижение выбросов углекислого газа. Семейство A320neo, которое получило более 8600 заказов от более чем 130 клиентов, в настоящее время является самым популярным самолетом в мире.

Согласно источнику, торговое соглашение было подписано между авиакомпанией "Узбекистон хаво йуллари" и французским производителем самолетов Airbus.

В соответствии с соглашением Узбекистан приобретет восемь самолетов A320neo и четыре самолета A321neo у компании Airbus за 694,3 миллиона евро.

На сегодняшний день парк Узбекистанских авиалиний состоит из 17 самолетов семейства А320.

Кроме того, предварительное соглашение между авиакомпанией и Airbus было подписано в ноябре 2022 года во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева во Францию. Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" заказала новые самолеты и вертолеты на сумму 715,3 миллиона евро.