Центр «Стратегия развития» способствовал информированию о поправках в Конституцию Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекским Центром «Стратегия развития» был организован ряд мероприятий по доведению до общественности информации по поправкам в Конституцию.

Как передает корреспондент Trend, в ходе брифинга представители Центра сообщили, что эта работа проводилась в эффективном взаимодействии с широкими слоями населения, представителями общественности, парламентом, правительством и другими государственными органами, институтами гражданского общества.

В частности, подготовлены и изданы специальные сборники на узбекском языке тиражом в 21 тысячу, которые также переведены на английский и русский языки. Эти сборники были доведены до международной общественности через представителей парламента, государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, а также представительств иностранных и международных организаций в Узбекистане и посольств.

Также Центром был проведен ряд презентаций, круглых столов, брифингов, интервью и встреч по содержанию конституционных реформ с участием представителей политических кругов Германии, Италии, Швеции, Австрии, Турции, Китая. Были организованы встречи членов парламента США и Великобритании, «мозговых центров» и ведущих средств массовой информации.

Более того, в целях ознакомления с сутью конституционных реформ Узбекистан посетили делегации ряда международных организаций, в частности депутаты Европарламента, члены делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии.

Напомним, что уже более 611 тысяч граждан Узбекистана досрочно проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию.

Из них более 452 тысяч человек проголосовали на территории страны, а за рубежом - более 159 тысяч человек.

Для голосования создано 10 758 участков, 55 из которых находятся в 39 зарубежных странах. В целом планируется участие около 20 миллионов граждан Узбекистана.