Новая Конституция Узбекистана обеспечивает прочную основу для предотвращения дискриминации женщин - Альберт Йонссон

БАКУ /Trend/ - В обновленной Конституции Узбекистана создается прочная правовая основа для предотвращения дискриминации женщин.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал глава Ограниченной миссии по наблюдению за референдумом Альберт Йонссон в ходе пресс-конференции Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), посвященной предварительным результатам референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана.

По его словам, положения новой Конституции позволят в Узбекистане закрыть вопрос гендерного неравенства.

«К примеру, согласно статье 42, запрещается отказывать женщинам в приеме на работу, увольнять с работы и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием ребенка. В соответствии со статьей 58 Конституции в новой редакции, обеспечивается равенство прав и возможностей женщин и мужчин в управлении делами общества и государства, а также в других сферах общественной и государственной жизни», - сказал он.

Во время своего выступления Йонссон отметил, что Узбекистан очень тщательно подготовился к процессу проведения референдума, а также он дал положительную оценку работе Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Конституционный референдум 30 апреля был технически хорошо подготовлен и широко освещался как намерение усовершенствовать различные права и свободы», - добавил он.

Напомним, что в воскресенье, 30 апреля, в Узбекистане состоялся референдум. Согласно последним данным ЦИК, явка составила 84,50 процента. За принятие новой Конституции проголосовали 90,20 процента (15,04 млн), против — 9,35 процента (1,55 млн граждан).