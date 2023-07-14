БАКУ /Trend/ - Узбекистан планирует создать крупные сборочные производства сельскохозяйственной техники в Азербайджане и Казахстане.

Как передает в понедельник Trend, об этом было заявлено во время посещения замминистром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Олимхоном Рустамовым предприятия сельскохозяйственного машиностроения в городе Чирчик Ташкентской области.

"Для расширения промышленного сотрудничества планируется создание крупных сборочных производств сельскохозяйственной техники в Казахстане и Азербайджане. Переговоры с партнерами уже находятся на завершающей стадии", - сообщили в министерстве.

Отметим, что в январе 2023 года был запущен единый проект - кластер ООО "Ташкентский тракторный завод". Общая стоимость проекта составила 65 миллионов долларов США. Годовая производственная мощность предприятия составляет 15 000 единиц сельскохозяйственной техники, общая стоимость выпускаемой продукции – 165 миллионов долларов. Ожидается получение 16,5 миллиона долларов годовой чистой прибыли.

Согласно данным, компания экспортирует свою продукцию в соседние страны, включая Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Азербайджан.