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Между Болгарией и Узбекистаном планируется запуск чартерных рейсов

Узбекистан Материалы 25 июля 2023 00:35 (UTC +04:00)
Между Болгарией и Узбекистаном планируется запуск чартерных рейсов

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - В Министерстве культуры и туризма Узбекистана состоялась встреча с послом Болгарии в Ташкенте Атанасом Крыстиным, передает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Болгарией.

В ходе диалога стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения числа туристов, посещающих Узбекистан из Болгарии, популяризации туристического потенциала страны через болгарские СМИ.

Особое внимание было уделено налаживанию чартерных рейсов между Болгарией и Узбекистаном и налаживанию сотрудничества вузов этой страны по подготовке кадров в сфере туризма с Международным университетом туризма и культурного наследия «Шелковый путь».

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