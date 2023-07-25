Между Болгарией и Узбекистаном планируется запуск чартерных рейсов

БАКУ /Trend/ - В Министерстве культуры и туризма Узбекистана состоялась встреча с послом Болгарии в Ташкенте Атанасом Крыстиным, передает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Болгарией.

В ходе диалога стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения числа туристов, посещающих Узбекистан из Болгарии, популяризации туристического потенциала страны через болгарские СМИ.

Особое внимание было уделено налаживанию чартерных рейсов между Болгарией и Узбекистаном и налаживанию сотрудничества вузов этой страны по подготовке кадров в сфере туризма с Международным университетом туризма и культурного наследия «Шелковый путь».