Российский инвестбанк прогнозирует снижение учетной ставки в Узбекистане в 2023 и 2024 гг.

БАКУ /Trend/ - Аналитики инвестиционного банка "Синара" ожидают, что Узбекистан будет постепенно снижать свою учетную ставку до 13 процентов в 2023 году, сообщаетTrend.

"На июньском совещании Центробанк сохранил ставку на уровне 14 процентов. Регулятор оставил возможность для снижения ставки. Инфляция в мае замедлилась до 10,4 процента. Центробанк отмечает снижение долгосрочных компонентов инфляции. К концу года инфляция, как ожидается в рамках официального базового сценария, снизится до 8,5–9,5 процента, опираясь на него, мы предполагаем, что по итогам 2023 года регулятор понизит свою основную ставку до 13 процентов и до 12 процентов в 2024 году", - сказали в банке.

Отметим, что инвестиционный банк "Синара" — это инвестиционно-банковское направление ПАО Банк Синара. Их задача - оказывать постоянную поддержку в управлении благосостоянием и предоставить клиентам квалифицированную навигацию в финансовом мире.