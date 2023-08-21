Ozon откроет логистический центр в Узбекистане

Ozon планирует открыть логистический центр в Узбекистане, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу "Узчамрсаноат".

Председатель ассоциации Фахриддин Бобоев встретился с представителями российской компании Ozon. На встрече обсуждался возрастающий спрос на продукцию под брендом "Сделано в Узбекистане" на российском рынке.

Планируется использовать этот логистический центр для поставок продукции из Узбекистана в российские торговые сети и предприятия. Среди ассортимента планируются изделия из кожи, ЭВА гранулы, экологическая кожа и текстиль, включая сезонную обувь для женщин, мужчин и детей, а также аксессуары из кожи и изделия из каракуля.

Ozon станет второй российской компанией в электронной коммерции, которая развернет логистический центр в Узбекистане. Ранее Wildberries уже открыл логистическо-сортировочный комплекс в Ташкенте, а также логистический центр в Ферганской области.