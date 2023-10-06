На Навоийской ТЭС Узбекистана будет построена новая парогазовая установка

БАКУ /Trend/ - Япония компания Mitsubishi Power Ltd. из Японии и АО «Навоийская ТЭС» Узбекистана заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта под названием "Строительство третьей парогазовой установки мощностью 650 МВт на Навоийской ТЭС", сообщил представитель министерства энергетики Узбекистана, передает Trend.

Сообщается, что согласно условиям этого соглашения, Mitsubishi Power Ltd. будет строить современную и энергоэффективную парогазовую установку мощностью 650 МВт на Навоийской ТЭС, которая находится в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана. Реализация проекта запланирована на период с 2023 по 2026 годы.

Отмечается, что данный инвестиционный проект поддерживается и финансируется японским Агентством международного сотрудничества (JICA).