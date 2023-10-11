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Компания BYD поставит в Ташкент электробусы

Узбекистан Материалы 11 октября 2023 04:08 (UTC +04:00)
Компания BYD поставит в Ташкент электробусы

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БАКУ /Trend/ - Ведущий мировой производитель транспортных средств, работающих на новых источниках энергии, компания BYD заключила рамочное соглашение с администрацией города Ташкента, передает Trend.

Сообщается, что в соответствии с этим соглашением, муниципалитет Ташкента приобретет 2 тысячи электрических автобусов от BYD, конкретно модель BYD K9UD eBus, с нулевыми выбросами.

Автобус BYD eBus K9UD славится высоким уровнем безопасности, надежностью и лучшим комфортом для пассажиров в своем классе. Этот автобус имеет длину 12 метров и может вместить до 90 пассажиров.

Для соответствия местному и дорожным условиям BYD адаптирует модель K9UD eBus. Ожидается, что первая партия из 200 автобусов K9UD eBus будет поставлена в 2024 году, предоставляя местным жителям экологически чистые и индивидуальные варианты общественного транспорта.

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