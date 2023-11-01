Несколько авиакомпаний увеличить количество рейсов в Самарканд

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Победа" планирует увеличить частоту своих рейсов из Москвы в Самарканд с четырех до семи раз в неделю, сообщила пресс-служба международного аэропорта Самарканда, передает Trend.

Международный аэропорт Самарканда отмечает, что частная авиакомпания Air Samarkand начнет выполнять свои рейсы.

Также авиакомпания Uzbekistan Airways планирует увеличить количество рейсов из Самарканда в Москву до пяти раз в неделю и до трех раз в Санкт-Петербург.

Лоукостер Jazeera Airways собирается запустить рейсы между Эль-Кувейтом и Самаркандом три раза в неделю.

С 30 октября российская авиакомпания Red Wings начала выполнять рейсы из Казани в Самарканд.