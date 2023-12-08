Объем сельскохозяйственной продукции Узбекистана вырос на 4,1%

БАКУ /Trend/ - За период с января по сентябрь 2023 года объем производства сельскохозяйственной продукции Узбекистана увеличился на 4,1%, передает Trend.

Ключевые отрасли сельского хозяйства продемонстрировали положительные темпы роста: производство растениеводческой продукции выросло на 4,9%, а животноводческой – на 3,3%.

Самые высокие темпы роста валовой продукции сельского хозяйства зафиксированы в Сырдарьинской области (106,9%). Также выделяются Сурхандарьинская (106,6%), Хорезмская (106,4%), Джизакская (105,2%) и Наманганская (105,1%) области.

В течение 9 месяцев 2023 года общий объем производства включает 6 972,1 тыс. тонн зерновых (рост на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), 2 678,7 тыс. тонн картофеля (+1,1%), 8 136,2 тыс. тонн овощей (+1,5%), 1 606,6 тыс. тонн бахчевых культур (+3,4%) и 2 280,2 тыс. тонн плодов и ягод (+3,1%).

Систематические меры для развития сельского хозяйства и государственная поддержка способствуют насыщению внутреннего рынка продукцией животноводства. За этот период произведено 2 042,9 тыс. тонн мяса в живом весе (+3,5%), 8 579,2 тыс. тонн молока (+3,5%), 6 055,9 млн штук яиц (+2,0%), а также выловлено 91,2 тыс. тонн рыбы (+10,5%).