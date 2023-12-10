Всемирный банк поддержит Узбекистан в работе по ускорению перехода к рыночной экономике

БАКУ /Trend/ - Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил операцию в поддержку развития в Узбекистане, передает Trend.

Согласно информации, такого рода операция представляет собой специальный финансовый инструмент для поддержки социально-экономических реформ в различных странах. В рамках этой инициативы Узбекистан получит финансовую поддержку для реализации нового этапа социальных, экономических и климатических реформ, направленных на ускорение перехода к рыночной экономике и обеспечение равных возможностей.

Сообщается, что новая операция Всемирного банка поддержит ключевые задачи, включая уменьшение государственного контроля в сельском хозяйстве, железнодорожном транспорте, химической промышленности и энергетике. Это также способствует участию частного сектора в развитии этих отраслей, укреплению социально-правовой защиты и решению проблем, связанных с изменением климата.

В рамках операции Всемирный банк предоставит финансовую поддержку через кредиты на 800 млн долларов США по льготным условиям. Это позволит Узбекистану сэкономить средства, направив их на социально-экономические задачи. Правительство выражает решимость в реализации программы реформ с поддержкой Всемирного банка.