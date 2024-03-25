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Венгерская компания обсудила с Узбекистаном возможности реализации совместных проектов

Узбекистан Материалы 25 марта 2024 01:53 (UTC +04:00)
Венгерская компания обсудила с Узбекистаном возможности реализации совместных проектов

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Представители посольства Узбекистана в Венгрии встретились с высшим руководством компании "Баболна Тетра", которая специализируется на разведении птиц и разработке кормовых рационов, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались передовой опыт компании в области селекции птиц, производственные процессы, условия содержания и методы кормления.

Также обсуждались возможности сотрудничества и реализации совместных проектов в Узбекистане.

Компания уже успешно работает в Узбекистане, включая поставки продукции в Самаркандскую и Навоийскую области.

По результатам встречи были достигнуты соглашения о проведении дополнительных переговоров относительно реализации совместного проекта в Сурхандарьинской области, организации обмена опытом в селекции птиц, ознакомительных поездок для представителей Узбекистана в объекты компании в Венгрии, а также о подписании соглашения о сотрудничестве.

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