Венгерская компания обсудила с Узбекистаном возможности реализации совместных проектов

БАКУ /Trend/ - Представители посольства Узбекистана в Венгрии встретились с высшим руководством компании "Баболна Тетра", которая специализируется на разведении птиц и разработке кормовых рационов, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались передовой опыт компании в области селекции птиц, производственные процессы, условия содержания и методы кормления.

Также обсуждались возможности сотрудничества и реализации совместных проектов в Узбекистане.

Компания уже успешно работает в Узбекистане, включая поставки продукции в Самаркандскую и Навоийскую области.

По результатам встречи были достигнуты соглашения о проведении дополнительных переговоров относительно реализации совместного проекта в Сурхандарьинской области, организации обмена опытом в селекции птиц, ознакомительных поездок для представителей Узбекистана в объекты компании в Венгрии, а также о подписании соглашения о сотрудничестве.