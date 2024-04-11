В Узбекистане планируют запустить автозавод компании BYD

БАКУ /Trend/ - Пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана объявила о планах запуска автомобильного завода компании BYD в июне 2024 года в Джизакской области, передает Trend.

На первом этапе планируется выпускать три модели гибридных и электромобилей этого бренда.

Ранее было объявлено, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент BYD Ван Чуаньфу запустили проект по сборке электромобилей и гибридных машин на территории свободной экономической зоны "Джизак" в Джизакской области. Емкость производства составит 50 тыс. автомобилей в год.

В 2023 году в Узбекистан поставлено 8 948 автомобилей BYD на сумму $291 млн.