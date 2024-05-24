Объемы грузоперевозок в Узбекистане в I квартале увеличились

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца 2024 года объемы грузоперевозок в Узбекистане составили 14,7 млн тонн, передает Trend.

Сообщается, что в начале 2023 года объем автомобильных грузоперевозок составлял 3 млн тонн, включая 0,8 млн тонн экспортных, 1,7 млн тонн импортных и 0,493 млн тонн транзитных грузов. В 2024 году этот объем увеличился до 3,3 млн тонн, что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортные грузы выросли до 0,96 млн тонн (+19,0%), импортные грузы до 1,8 млн тонн (+7,0%), а транзитные грузы возросли до 0,509 млн тонн (+3,2%).

В первые три месяца 2023 года объем воздушных грузоперевозок составил 17,69 тыс. тонн, включая 2,23 тыс. тонн экспортных, 13,7 тыс. тонн импортных и 1,8 тыс. тонн транзитных грузов. В 2024 году этот объем увеличился до 18,49 тыс. тонн, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Экспортные грузы выросли до 2,3 тыс. тонн (+3,3%), импортные до 14,3 тыс. тонн (+4,7%), а транзитные до 1,9 тыс. тонн (+4,5%).

АО Uzbekistan Airways за период с января по март 2023 года выполнило 7 117 рейсов и перевезло 1 097,8 тыс. пассажиров. В 2024 году количество регулярных рейсов увеличилось до 8 096, что на 13,1% больше, а число перевезенных пассажиров возросло до 1 231,8 тыс. человек, что на 12,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В начале 2023 года объем железнодорожных грузоперевозок достиг 15,1 млн тонн, включая 2,8 млн тонн экспортных, 6,1 млн тонн импортных и 3,2 млн тонн транзитных грузов. В 2024 году этот объем снизился до 11,3 млн тонн, что на 6,0% меньше по сравнению с прошлым годом. Это связано со снижением перевозок импортных грузов до 5,2 млн тонн (-15,1%). При этом перевозки экспортных грузов увеличились до 2,9 млн тонн (+5,2%), а транзитных грузов до 3,2 млн тонн (+1,6%).