Центробанк Узбекистана и АБР обсудили вопросы развития инклюзивного финансового сектора

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Узбекистана прошла встреча с делегацией Азиатского банка развития, возглавляемой старшим экспертом финансового сектора Эндрю Маккартни, передает Trend.

На встрече обсуждались вопросы установления фактов по программе развития инклюзивного финансового сектора и консультации по оценке Национальной стратегии финансовой доступности 2021-2023 годов.

Представители АБР в ходе беседы уделили внимание разработке плана действий для успешной реализации программы, включая отбор банков-партнеров, финансирование микрофинансовых организаций и техническую поддержку компаний по развитию предпринимательства.

В рамках миссии для разработки новой Национальной стратегии финансовой доступности запланированы встречи и круглые столы с участием государственных организаций, банков, финансовых учреждений и других заинтересованных сторон.