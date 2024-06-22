Японская NEDO рассказала о своем вкладе в энергоснабжение Узбекистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - С целью содействия решению проблем энергоснабжения японская Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO) подписала соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном, сообщил Trend источник в компании.

"Стабильное энергоснабжение и теплоэнергия являются насущной потребностью в Узбекистане на фоне растущей экономики страны. В Ферганской области, где население высоко сконцентрировано и растет, увеличивается спрос на электроэнергию и тепло. Однако поставка электроэнергии зависит от распределительной системы, передающей энергию из отдаленного района, а система теплоснабжения устарела, что приводит к низкой энергоэффективности. Для содействия решению этой проблемы NEDO подписала соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном в 2015 году, а меморандум о взаимопонимании по проекту распространения газотурбинных когенерационных систем был подписан в октябре 2016 года", — сообщил источник из NEDO.

По словам источника, проект был реализован на основе подписанного меморандума и направлен на обеспечение стабильного энергоснабжения и тепла в Узбекистане.

"Когенерационная система KHI с электрической мощностью класса 7 МВт может обеспечивать 31 единицу электроэнергии и 52 единицы тепловой энергии на каждые 100 единиц энергии природного газа. Общая эффективность в 83% была выше, чем у европейских и американских продуктов той же классовой системы. NEDO планировала распространение этой когенерационной системы с использованием распределенных малых и средних газовых турбин", — подчеркнул представитель компании.

Одновременно NEDO хотела бы выявить новые бизнес-задачи в Узбекистане и, при необходимости, поддержать внедрение технологии.

Отметим, что объем производства тепловой энергии в Узбекистане составил 10,07 миллиона Гкал с января по апрель 2024 года. Объем производства тепловой энергии снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,09 миллиона Гкал в январе–апреле 2023 года).

В то же время Узбекистан произвел 27,9 миллиарда кВтч электроэнергии с января по апрель 2024 года. Объем производства увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (26 миллиардов кВтч в январе–апреле 2023 года).