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Делегация Пакистана обсудит в Узбекистане увеличение объемов торговли сельхозпродукцией

Узбекистан Материалы 22 ноября 2024 23:50 (UTC +04:00)

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - Представители Министерства продовольственной безопасности и исследований, а также Департамента защиты растений Пакистана посетят Узбекистан с 24 по 29 ноября, передает Trend.

Согласно информации, поездка организована Агентством по карантину и защите растений при министерстве сельского хозяйства Узбекистана при содействии Посольства страны в Исламабаде.

Сообщается, что в ходе визита стороны обсудят увеличение объемов торговли сельскохозяйственной продукцией и вопросы получения фитосанитарных разрешений.

Помимо этого, пакистанская делегация посетит Ташкентскую, Самаркандскую и Ферганскую области, где ознакомится с условиями выращивания и качеством фруктов и овощей.

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