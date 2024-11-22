Делегация Пакистана обсудит в Узбекистане увеличение объемов торговли сельхозпродукцией

ТАШКЕНТ /Trend/ - Представители Министерства продовольственной безопасности и исследований, а также Департамента защиты растений Пакистана посетят Узбекистан с 24 по 29 ноября, передает Trend.

Согласно информации, поездка организована Агентством по карантину и защите растений при министерстве сельского хозяйства Узбекистана при содействии Посольства страны в Исламабаде.

Сообщается, что в ходе визита стороны обсудят увеличение объемов торговли сельскохозяйственной продукцией и вопросы получения фитосанитарных разрешений.

Помимо этого, пакистанская делегация посетит Ташкентскую, Самаркандскую и Ферганскую области, где ознакомится с условиями выращивания и качеством фруктов и овощей.