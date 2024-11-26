Состоялась очередная Генеральная Ассамблея Национального Олимпийского комитета

БАКУ/Trend/ - Сегодня состоялась очередная 41-я Генеральная Ассамблея Национального Олимпийского комитета Узбекистана. В мероприятии приняли участие Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, руководитель департамента Администрации Президента Республики Узбекистан Одил Абдурахманов, Министр спорта Адхам Икрамов, вице-президент Олимпийского совета Азии (ОСА) Отабек Умаров, члены Генеральной Ассамблеи, а также ответственные лица Федераций и Ассоциаций. В заседании был переформирован состав руководства Национального Олимпийского комитета Узбекистана.

Мероприятие провёл Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, особо подчеркнув, что в соответствии с уставом НОК в каждом Олимпийском цикле будет переформировываться состав руководства Национального Олимпийского комитета Узбекистана. Стоит отметить, что 23 мая 2022 года Президент Узбекистана дал поручение Министру спорта Адхаму Икрамову по координации деятельности НОК. Поэтому Адхам Ильхамович отчитался перед Генеральной Ассамблеей о проделанной работе в предыдущем Олимпийском цикле.

Говоря о достигнутых успехах, Премьер-министр, выступая на мероприятии, критически отозвался о неиспользованных возможностях, Федерациях, которые не зафиксировали ожидаемого результата.

После этого были рассмотрены другие вопросы повестки дня. Сначала был избран новый глава Национального Олимпийского комитета Узбекистана. Говоря об этой должности, Абдулла Нигматович, учитывая необходимость всесторонней тщательной подготовки к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелес-2028, просьбу многотысячной Олимпийской семьи нашей страны, спортсменов и тренеров выдвинул кандидатуру Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича. Кандидатура была единогласно одобрена всеми делегатами и Ш.М.Мирзиёев избран председателем Национального Олимпийского комитета Узбекистана.

Кроме того, был сформирован состав заместителей председателя Комитета. В соответствии с ним вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров был избран первым заместителем председателя, Ойбек Касимов - Генеральным секретарём, Шерзод Ташматов - заместителем председателя НОК. В ходе мероприятия был утверждён обновлённый устав Комитета. На этом 41-я Генеральная Ассамблея НОК завершила свою работу.