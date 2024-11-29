JICA развивает исследования в области применения водорода при партнерстве Японии и Узбекистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Японское агентство международного сотрудничества (JICA) продвигает исследования и разработки в области использования водорода посредством совместных усилий японских и узбекских университетов.

Об этом сказал Trend главный представитель JICA в Узбекистане Бито Йошибуми.

"Одним из наших самых лучших достижений является энергетический сектор Узбекистана, где проекты, осуществляемые при поддержке JICA, составляют 23 процента от общей мощности производства электроэнергии в Узбекистане. Эти усилия являются частью нашей более широкой миссии по оказанию помощи Узбекистану в достижении устойчивого и жизнеспособного будущего. Мы уделяем особое внимание поддержке энергетического перехода в Узбекистане. В настоящее время мы работаем в секторе энергосбережения, повышая энергоэффективность как в государственных, так и в частных сферах", - сказал он.

По его словам, агентство также планирует внедрить в Узбекистане систему аудиторов энергоэффективности. Подобная система существует в Японии и доказала свою эффективность в продвижении энергоэффективности в различных секторах. JICA намерена внедрить эту систему в Узбекистане.

Бито Йошибуми также отметил Программу инклюзивного и устойчивого социально-экономического развития, для которой JICA подписала кредитное соглашение на сумму 264,16 миллиона долларов США в августе 2024 года.

"Данная программа призвана поддержать Узбекистан в продвижении перехода к рыночной экономике и продвижении мер по повышению социальной инклюзивности и экологической устойчивости через бюджетную поддержку, тем самым способствуя устойчивому экономическому росту и реализации инклюзивного и жизнестойкого общества в Узбекистане. Программа направлена на поддержку инициатив Узбекистана в таких областях, как создание рынков, улучшение управления фискальными рисками и государственных закупок, содействие социальной интеграции и экологической устойчивости, инвестирование в людей и укрепление связи", - сказал он.

Ранее JICA подписала кредитное соглашение с Узбекистаном о предоставлении кредита в размере до 246,5 миллиона долларов США для финансирования программы по поддержке устойчивой экономики и социального развития.

Кредит выделяется на 30 лет с льготным периодом в 10 лет по процентной ставке 1,8 процента в год.